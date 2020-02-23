خامنئي: العدو استغل فيروس كورونا لإبعاد الشعب عن المشاركة بالانتخابات

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ​​علي خامنئي​​، "ضرورة التحلي بالوعي لمواجهة مؤامرات الأعداء التي تستهدف البلاد، والشعب الإيراني أحبط دعاية الأعداء، ودعاية العدو بدأت منذ أشهر واشتدت مع اقتراب موعد ​الانتخابات​".

وشكر خامنئي "الشعب الإيراني بعد الانتخابات التي كانت امتحاناً كبيراً وضرورياً"، موضحاً ان "وسائل إعلام العدو استغلت حتى الإصابات ب​فيروس كورونا​ لإبعاد الشعب الايراني عن المشاركة في الانتخابات، والانتخابات في النظام الإسلامي تدحض مزاعم العدو بتعارض الدين مع الحرية والديمقراطية".