أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، "ضرورة التحلي بالوعي لمواجهة مؤامرات الأعداء التي تستهدف البلاد، والشعب الإيراني أحبط دعاية الأعداء، ودعاية العدو بدأت منذ أشهر واشتدت مع اقتراب موعد الانتخابات".
وشكر خامنئي "الشعب الإيراني بعد الانتخابات التي كانت امتحاناً كبيراً وضرورياً"، موضحاً ان "وسائل إعلام العدو استغلت حتى الإصابات بفيروس كورونا لإبعاد الشعب الايراني عن المشاركة في الانتخابات، والانتخابات في النظام الإسلامي تدحض مزاعم العدو بتعارض الدين مع الحرية والديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: العدو استغل فيروس كورونا لإبعاد الشعب عن المشاركة بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.