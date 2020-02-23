غوليكوفا: تم إجلاء 8 مواطنين روس من السفينة الخاضعة للحجر الصحي باليابان

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في بيان، إنه "تم إجلاء ما مجموعه 8 مواطنين روس من سفينة "دياموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، في ميناء يوكوهاما الياباني، وأن 3 منهم مصابون بفيروس "كورونا" المستجد".

ولفتت غوليكوفا الى ان "بقية المواطنين الروس رفضوا العودة على متن الطائرة المريحة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ"، موضحة انه "سيتم احتجاز جميع الروس الذين تم إجلاؤهم من ​السفينة​، وكذلك الأخصائيين الطبيين الذين رافقوهم خلال عملية الإجلاء، في مدينة كازان بجنوب غرب ​روسيا​ لمدة 14 يوم".

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت ​منظمة الصحة العالمية​، في 31 كانون الأول الماضي، عن "تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد".