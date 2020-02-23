كلينت ايستوود يتخلى عن ترمب

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واشنطن: كشف الممثل والمخرج السينمائي الأميركي المخضرم كلينت ايستوود في مقابلة صحافية اعتزامه دعم الملياردير مايكل بلومبرغ في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الرئيس دونالد ترمب كما فعل قبل نحو أربع سنوات.

وايستوود البالغ 89 عاما والذي نال عدة أوسكارات خلال مسيرته، قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يرثي حال طبيعة السياسة "المشاكسة" البشعة في الولايات المتحدة هذه الايام، رغم تقديره لبعض الأمور الحسنة التي قام بها ترمب.

ولفت ايستوود الى أنه على ترمب أن يتصرف "بطريقة أكثر رقيا، وبدون اطلاق تغريدات ونعوت على أشخاص"، مع ان كان من أشد الداعمين لترمب عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، التي كان يخشى أن "تسير على خطى باراك أوباما" في حال فازت، وفق ما قال حينذاك.

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وأضاف ايستوود في المقابلة التي نشرت الجمعة "أفضل شيء يمكن فعله هو أن نتمكن من ايصال مايكل بلومبرغ"، قطب الإعلام البالغ 78 عاما الذي قفز الى حلبة المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي.

وايستوود المعروف بأدواره في أفلام الغرب الأميركي والشرطي المارق هاري كالاهان في سلسلة أفلام "هاري القذر"، تولى في السابق رئاسة بلدية مدينة كارميل في كاليفورنيا، ولعل هذه التجربة السياسية الصغيرة تشكل قاسما مشتركا يجمعه مع رئيس بلدية نيويورك السابق بلومبرغ.

وأربك ايستوود المؤسسة السياسية الأميركية عام 2012 عندما صعد الى المنبر خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي كان يتبنى ترشيح ميت رومني للرئاسة، وقام بمخاطبة كرسي فارغ متخيلا أن باراك اوباما يجلس عليه.