بسبب فيروس كورونا.. الكويت تجلي رعاياها من إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab إجلاء 750 كويتيًا من مدينة مشهد الايرانية

وأضاف الوزير الكويتي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفحوص الطبية بينت أن صحتهم جيدة"، لافتا إلى أنه "يتوقع استكمال عملية إجلائهم الليلة".

وقال المسؤول الكويتي الذي كان في استقبال الكويتيين العائدين من إيران إن الحكومة ستقوم بإجلاء 150 كويتيا من طهران و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام القادمة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق وقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالات وفاة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 5 حالات، السبت، فيما سجلت عدة إصابات أخرى بالمرض.

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ودعت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض كورونا المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامة ذويهم.

وكانت مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن في وقت سابق عن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وطالب مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.