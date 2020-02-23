تشكيل لجنة للتحقيق فى العنف ضد المتظاهرين فى السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

شدد رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، أمس، على أهمية الوصول إلى توافق وطنى يشمل كل السودانيين ويحقق السلام والاستقرار فى البلاد.

وأضاف البرهان- خلال لقائه فى جوبا عاصمة جنوب السودان، وفدًا مفاوضًا من الحكومة الانتقالية وأعضاء من قوى الحرية والتغيير، ووفد الخبراء المساند لمفاوضات السلام بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية والحركات المسلحة- «إننا، مدنيين وعسكريين، نريد أن نتراضى حتى نصل إلى اتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضى ويعبر بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وإن هدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن»، معبراً عن أمله فى أن يتحقق السلام فى السودان فى القريب العاجل.

وهنأ رئيس مجلس السيادة، قادة دولة جنوب السودان على «تحقيق التوافق الوطنى والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة والتنازلات التى قدمتها الأطراف الجنوبية، حكومة ومعارضة، من أجل السلام».

Advertisements

وشارك البرهان فى مراسم بدء تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومراسم أداء رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول للرئيس سيلفا كير، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التى يراقبها السودان بوصف السودان الرئيس الحالى لمنظمة «إيجاد»، وأنه إحدى الدول الضامنة لاتفاقية جنوب السودان.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، فى الأحداث التى جرت يوم أمس خلال مسيرات نُظمت فى مدينة الخرطوم، على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائى فى فترة أقصاها 7 أيام.

وكان مجلس الوزراء السودانى قال إن مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالى، انتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين، وأوضحت وزارة الصحة أن 53 شخصًا أصيبوا فى تلك الأحداث.