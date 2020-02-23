شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سوهاجى يطالب إحلال وتجديد الكبارى القديمة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود أبو الخير، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم إحلال وتجديد كوبري برديس القديم الذي يمر على ترعة الفؤادية بمركز البلينا – محافظة سوهاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار الكوبري وإغلاقه، مما أثر على حركة الحياة اليومية للمواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة، وضرورة أن يتم سرعة إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، ومن ثم للتخفيف عن كاهل الجمهور.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل بكافة الكبارى على مستوى الجمهورية، على أن يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من التنمية المحلية، والنقل ، لحصر الكبارى والوقوف على حالتها وتلك التي تتطلب إجراء صيانة فورية، خاصة تلك التي تسبب خطورة على حياة المواطنين، ومن ثم بدء الوقوف على توفير الاعتمادات لمالية اللازمة لعمل الصيانة والاحلال والتجديد اللازم لها بشكل عاجل.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن إحلال وتجديد الكبارى من أبرز الملفات التي تحظى بالاهتمام لأنها تتعلق بقطاع خدمى، ولهذا لابد من توفير الاعتماد اللازم لكافة القطاعات الخدمية، وعمل الصيانة والاحلال والتجديد للطرق الداخلية والكبارى بشكل دورى، وذلك حتى لا يصل الأمر لكارثة سواء انهيار الكبارى أو تدنى منظومة شبكة الطرق الداخلية بشكل يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعرقل مسيرة العمل، وفى نفس الوقت يتطلب مزيد من المبالغ المالية لإعادة إصلاحه مرة أخرى.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".