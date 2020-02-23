شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب بحصر مشروعات الصرف المتوقفة وجدول زمنى للانتهاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وخطة عمل الوزارة حيال هذه المشروعات، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة فى واحد من اهم القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث يحظى قطاع الصرف الصحى بأهمية كبرى على صعيد الجمهورية، وعقدت اللجنة مؤخرا عدد من الاجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشروعات الصرف الصحى وملف مياه الشرب.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الاعتمادات المالية، ولهذا لابد أن تكون هناك قاعدة بيانات حول أعداد المشروعات المتوقفة والتى تم بدء العمل فيها منذ سنوات تخطت العشر سنوات فى بعض المحافظات، ونسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والنسبة المتبقية، وأعداد السكان المنتفعين من هذه الخدمة.

وطالب وكيل اللجنة، الانتهاء من المشروعات ذات الأولوية، من خلال مراعاة المناطق الأشد احتياجا، ووضع فى الاعتبار المشروعات التى قاربت على الانتهاء، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة، ومن ثم يتم إدراج مشروعات جديدة، شريطة أن تكون الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع متوفرة، وضرورة وضع جدول زمنى لمد الخدمة لكافة القرى على مستوى الجمهورية من خلال خطة على مدار سنوات، حتى يتسنى للمواطنين معرفة متى يتم تمتع القرية بخدمات الصرف الصحى.

وشدد المغازى، على ضرورة أن يتم إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تستطيع الوزارة الانتهاء من عدد من المشروعات العالقة وتحسين مستوى الخدمة، وإجراء الصيانة اللازمة لها، ومن ثم ينعكس ذلك على المواطنين.