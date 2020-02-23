شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بسبب مراكز الشباب المحرومة من الملاعب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن مراكز الشباب المحرومة من الملاعب على صعيد عدد من محافظات الجمهورية، وخطة وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع هذا الأمر لزيادة ممارسة النشاط الرياضى، وجذب الشباب، وعدم تركهم عرضهم للأفكار والشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتي زادت خلال الآونة الأخيرة.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للوقوف على التي تتطلب إحلال وتجديد، والأخرى التي تستوجب عمل ملاعب لممارسة النشاط الرياضى، او تلك المحرومة باقى الأنشطة والخدمات الرياضية على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك قاعدة دقيقة بكافة المراكز، والخدمات غير الموجودة، ويتم وضع خطة للتطوير الشامل وفقا للاحتياجات، ونسبة الأعمال بكل منها.

وشدد المغازى، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد مراكز الشباب، والانتهاء من الأعمال، وبحث عدم وجود ملاعب في بعضها، للبدء الفوري في عمل اللازم والانتهاء من هذه الاعمال، مؤكدا أن ممارسة النشاط الرياضى من أبرز الأسلحة التي يفرغ الشباب طاقاتهم به، وبالتالي لابد من الاهتمام به وتعزيز قدراته وتوفير كافة الألعاب والأجهزة، كما أن ممارسة الرياضة خطوة نحو تحقيق مزيد من الاستثمار الرياضى، حيث يوجد العديد من الدول التي تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل كبير من ضمن المصادر والموارد المالية لديها.

ووفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب، " لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".

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