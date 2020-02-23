كوريا الجنوبية تسجل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 556 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه عدد الوفيات ارتفع أيضا إلى 4 أشخاص في البلاد، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس يوم السبت بأكثر من الضعف خلال يوم واحد، حيث تركزت معظم الحالات حول منظمة دينية في مدينة دايجو رابع أكبر مدن البلاد ومستشفى مجاور.

ووعد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون يوم الجمعة باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" لمنع تفشي الفيروس، بما في ذلك إعلان منطقتي دايجو وتشيونجدو كـ"مناطق رعاية خاصة"، وفقًا ليونهاب.

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ونصح كوان يونج جين عمدة مدينة دايجو يوم الخميس سكان المدينة البالغ تعدادها 2.5 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن حدوث حالات اصابة في العاصمة سول، ومقاطعة تشونج تشيونج الجنوبية الغربية الوسطى، وفي جزيرة جيجو.

قالت حكومة مدينة سول إنها ستحظر التجمعات وتغلق الخدمات الكنسية لطائفة شينتشونجي المسيحية كجزء من التدابير الرامية إلى الحد من انتشار مرض (كوفيد 19).

وأدى تفشي كوريا الجنوبية، الذي شمل مدينتي دايجو وتشيونجدو في مقاطعة جيونج سانج شمالي البلاد، إلى قيام الولايات المتحدة بزيلدة درجة النصائح بالتحذير من السفر إلى البلاد، ونصحت المواطنين المسافرين إلى البلاد بتوخي المزيد من الحذر.