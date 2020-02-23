شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الياباني يعتذر لمواطنة ستينية بسبب «الإهمال الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو واثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.

وغادرت هذه المرأة وهي في الستينات من عمرها السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيجي شمالي طوكيو.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت "نعتذر بشدة عن هذا الموقف الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة اجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".