صحيفة تكشف عن لقاء سري يجمع رئيس الموساد مع مسؤولين قطريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير عن رئيسا الموساد يوسى كوهين والقيادة الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي الميجور جنرال هيرتزى هاليفى اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين في وقت سابق من فبراير من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق مع حماس، وفقا لما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن موقع "ولا" الإسرائيلي.



وذكر تقرير الموقع أن الزيارة جاءت خلال الأسبوع الأول من فبراير واستغرقت أقل من 24 ساعة.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم، قولهم إنه كان "اجتماعا جادا" على مستوى عالٍ جدا.

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ووفق الموقع، تمنح قطر حماس أموالا من خلال مدفوعات دورية، وهو ما تسمح به إسرائيل.

ويبدو أن الاتصالات الإسرائيلية القطرية بشأن المدفوعات، بالإضافة إلى العلاقات الاستخباراتية الهادئة السابقة بين البلدين فتحت القناة بينهما، وفق ما جاء في الموقع.

وقال الموقع إن حماس خفضت من عنفها ضد إسرائيل بشكل عام منذ جولة القتال المكثفة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة في نوفمبر، لكنها استمرت في الحفاظ على بعض أعمال العنف، خاصة منذ صدور خطة إدارة ترامب للسلام.

وتحمّل إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007، مسؤولية عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.