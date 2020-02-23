هاشتاج #رئيس_الموساد_في_قطر.. يكشف الدور الخفي للدوحة مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواص الإجتماعي هاشتاج #رئيس_الموساد_في_قطر .



فقد جاء تسريب خبر الزيارة السرية لرئيس الموساد يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي لقطر قبل نحو 10 أيام، لتكشف جوانب من الدور الخفي للدوحة في العلاقة مع إسرائيل، والعبث بالساحة الفلسطينية.

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وجاء الكشف عن الزيارة السرية بالتزامن مع زيارة سفير الدوحة محمد العمادي إلى غزة، حاملا هذه المرة حزمة جديدة من الأموال والمساعدات لحركة حماس، وهو أحد المسؤولين القطريين الذين التقوا قادة أمن إسرائيل.

وكانت قطر قد بدأت علاقاتها مع إسرائيل بعد مؤتمر مدريد، وكان أول لقاء قطري إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز بعد زيارته لقطر عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "والا" الإسرائيلية، فقد التقى مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين والجنرال هارتي هاليفي كبار المسؤولين القطريين في وقت سابق من فبراير الجاري، لمناقشة استمرار المدفوعات القطرية لحماس.

وكانت السلطة الفلسطينية اشتكت مراراً من الاتصالات التي تقوم بها قطر مع جيش الاحتلال وحركة حماس، وبات العمادي ضيفاً دائماً في إسرائيل.