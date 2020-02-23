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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجدي يعقوب يكشف كواليس حفل التكريم من حاكم دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تلتقي الإعلامية المصرية "منى الشاذلي"، بالبروفيسور المصري دكتور "مجدي يعقوب"، جراح القلب العالمي، وذلك في لقاء حصري بدبي، بعد تكريمه من قبل الشيخ "محمد بن راشد"، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، والإعلان عن أضخم مشروع لعلاج مرضى القلب في الشرق الأوسط.
ويتحدث السير "يعقوب"، في الحلقة المقرر إذاعتها الأربعاء المقبل، على فضائية سي بي سي المصرية، عن حلمه في أن تصبح المستشفى مركزا عالميا للابتكار في علاج أمراض القلب وأن تكون منارة للعلم والطب في العالم، وكذلك يروي تجربته كصانع أمل للقلوب.
واحتفى العالم العربي بتكريم الدكتور مجدي يعقوب، ضمن فاعلية صناع الأمل التي احتضنتها إمارة دبي مساء الخميس الماضي، وسط تفاعل من كبار الشخصيات العامة ورجال المجتمع والأعمال بدور طبيب القلب الأشهر عالميا، وتم جمع ٨٨ مليون درهم إماراتي للصرح الكبير المزمع تأسيسه في مصر ليصبح أكبر مستشفى لعلاج القلب في الشرق الأوسط.
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