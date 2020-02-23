شدّدت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "​لبنان​ يتقيّد بتوجيهات "​منظمة الصحة العالمية​"، فإذا أعلنت بلدًا ما موبوءًا بسبب تفشّي "​فيروس كورونا​" يتمّ أوتوماتيكيًّا وقف الرحلات منه وإليه". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من عون للشرق الأوسط: توقف الرحلات أوتوماتيكيا من وإلى أي بلد موبوء بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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