الحجار: أولويتنا إخراج لبنان من أزمته والضغط لاستقالة رئيس الجمهورية ليس مطروحا الآن

أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ أنّ "الضغط لاستقالة رئيس الجمهورية ليس مطروحًا في المرحلة الحاليّة، لكن الموقف في هذا الشأن في المرحلة المقبلة يتوقّف على مدى تبدّل الأوضاع".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هذا الأمر يحتاج إلى ظروف معيّنة غير متوفرة الآن، ومنها غياب الموقف المسيحي الداعم له، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة لن يكون مقبولًا، وبالتالي عندها سيُبنى على الشيء مقتضاه". وذكّر بما قاله رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال والده، حيث "حيّد رئيس الجمهورية وعبّر عن احترامه له، مركّزًا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ ومتّهما إياه برئيس الظلّ".

وأكّد الحجار أنّ "الأولويّة اليوم بالنسبة إلى "​تيار المستقبل​" هي إخراج ​لبنان​ من أزمته، في موازاة العمل على إجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة وفق قانون جديد للانتخابات، وهو سيدفع باتجاه هذا الخيار عبر تقديم اقتراح قانون جديد".