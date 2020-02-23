الدفاع المدني الإيطالي: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 79 حالة

أعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريليقال بوريلي عن "اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، توفي اثنان منهم"، موضحاً ان "العدد الأكبر للمصابين هو في لومباردي 54 شخصاً، و17 شخصاً في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي، وجرى نقل 51 شخصاً إلى المستشفيات، من بينهم 18 حالة في العناية المركزة و11 آخرون يخضعون لحجر صحي بالمنازل".
هذا وكانت إيطاليا أول دولة في منطقة اليورو "تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى الصين مما أثار حفيظة حكومة بكين".
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