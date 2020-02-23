الدفاع المدني الإيطالي: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 79 حالة

أعلن رئيس ​الدفاع المدني​ الإيطالي أنجيلو بوريليقال بوريلي عن "اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، توفي اثنان منهم"، موضحاً ان "العدد الأكبر للمصابين هو في ​لومباردي​ 54 شخصاً، و17 شخصاً في فينيتو، والباقون في إميليا، ولاتسيو وبييمونتي، وجرى نقل 51 شخصاً إلى ​المستشفيات​، من بينهم 18 حالة في العناية المركزة و11 آخرون يخضعون لحجر صحي بالمنازل".

هذا وكانت ​إيطاليا​ أول دولة في منطقة ​اليورو​ "تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى ​الصين​ مما أثار حفيظة ​حكومة​ بكين".