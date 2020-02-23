نفت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، ما أعلنه مسؤولون أميركيون عن وجود حسابات مرتبطة ب​روسيا​ على وسائل التواصل الإجتماعي تنشر معلومات مضلّلة مناهضة للولايات المتحدة الأميركية حول "​فيروس كورونا​" المستجد. وشدّدت في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، على أنّها "شائعة متعمّدة لأخبار كاذبة". وكان مسؤولون في ​وزارة الخارجية الأميركية​ مكلّفون مكافحة التضليل الإعلامي الروسي، قد كشفوا لوكالة "فرانس برس"، أنّ "حسابات على مواقع "​تويتر​" و"​فيسبوك​" و"​إنستغرام​" بأسماء أشخاص وهميّين تنشر نظريّات مؤامرة لا أساس لها، تتّهم الولايات المتحدة بالوقف وراء تفشّي "فيروس كورونا" المستجد؛ وذلك باللغات الإنكليزيّة والفرنسيّة والإسبانيّة والإيطاليّة والألمانيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا نفت علاقتها بحملة تضليل إعلامي مناهضة لأميركا حول "كورونا": شائعة متعمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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