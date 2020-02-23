توافق بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي على إجراء محادثات حول برنامج تمويل جديد

أعلنت ​الأرجنتين​ أنّها توافقت مع "​صندوق النقد الدولي​" على البدء بمحادثات تهدف إلى التوصّل لاتفاق تمويل جديد للدولة؛ وذلك بعد لقاء مديرة "صندوق النقد الدولي" ​كريستالينا جورجيفا​ مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، على هامش اجتماعات ​مجموعة العشرين​ في ​الرياض​.

من جهتها، أوضحت جورجيفا في بيان، أنّ "غوزمان وأنا قمنا بتبادل مثمر لوجهات النظر حول التحديات الّتي تواجه البلاد، والسبيل للمضي قدمًا لضمان نمو أكثر استدامة وشموليّة للأرجنتين"، مركّزةً على "أنّني قد أثنيت على الجهود المبذولة حتّى الآن، تحت قيادة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، لوضع مجموعة من السياسات تحقّق الاستقرار في الاقتصاد وتحدّ من ​الفقر​".

ولفتت إلى "أنّها ناقشت مع غوزمان خططًا لتأمين حلّ مستدام ومنظّم لوضع الديون في بلده"، مرحّبةً بـ"التزام الأرجنتين تعميق مشاركتنا بما في ذلك من خلال المشورة بموجب البند الرابع، واتخاذ الخطوات نحو برنامج يدعمه الصندوق في المستقبل". وأكّدت "أنّنا سنستمر بمناقشة أشكال الدعم للخطوات التاليّة".

بدوره، ذكر متّحدث باسم وزارة الاقتصاد الأرجنتينيّة لوكالة "فرانس برس"، أنّ "المفاوضات ستُتابع يوم الإثنين، حين يلتقي غوزمان مع خبراء الصندوق في ​واشنطن​".

وكان قد أفاد صندوق النقد في وقت سابق بأنّ قدرة الأرجنتين على خدمة ديونها تدهورت بشكل ملحوظ، مقارنةً بالتحليل الأخير الّذي أجراه الصندوق في تموز 2019، عندما كانت هناك إمكانيّة للسيطرة على الدين.