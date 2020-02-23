الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة بفلسطين

دعا الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في ​الاتحاد الأوروبي​ جوسيب بوريل، ​إسرائيل​ إلى "إعادة النظر في خطط بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية"، معتبراً ان"مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أن "إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في ​القدس الشرقية​ المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس".​