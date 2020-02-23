الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة بفلسطين

دعا الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، إسرائيل إلى "إعادة النظر في خطط بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية"، معتبراً ان"مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس".
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