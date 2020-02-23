الصحة اليابانية: نعتذر عن السماح لامرأة بمغادرة سفينة تفشى بها كورونا وهي مصابة

اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي، بعد "السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو اثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس"، مؤكداً "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".
هذا وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.
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