الصحة اليابانية: نعتذر عن السماح لامرأة بمغادرة سفينة تفشى بها كورونا وهي مصابة

اعتذر ​وزير الصحة​ الياباني كاتسونوبو كاتو، في ​مؤتمر​ صحفي، بعد "السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها ​فيروس كورونا​ قرب ​طوكيو​ اثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس"، مؤكداً "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".

هذا وغادرت ​المرأة​، وهي في الستينيات من عمرها، ​السفينة​ بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.