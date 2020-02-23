السفارة الروسية بروما: لا اجراءات للحد من حرية الرياضيين الروس

أعلنت ​السفارة الروسية​ في روما، في بيان، أن "النتائج الأولية لتفتيش ممثلي فريق البياثلون الروسي تشير إلى عدم وجود أدلة تثبت استخدامهم المنشطات، ولكن تمت مصادرة ​الهاتف​ والكمبيوتر المحمول للاعب لوغينوف وهاتف وهاتف مدربه الشخصي كاسبروفيتش لإجراء مزيد من التحقق كجزء من التحقيق الأولي"، موضحة ان "السلطات الإيطالية لم تتخذ أي إجراءات للحد من حرية الرياضيين الروس".

هذا وأعلنت الناطقة الرسمية ل​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، في وقت سابق أن "الوزارة تعمل على حماية رياضيي ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة من الضغط النفسي، بعد عمليات تفتيش في فندق الفريق الروسي في ​إيطاليا​".