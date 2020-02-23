إغلاق 11 مدينة بإيطاليا بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 79 حالة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ في ​مؤتمر​ صحافي، إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، بعد اكتشاف 79 حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد توفي اثنان منهم، مشيرا الى أن "المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس يمنع الدخول اليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".

كما أعلن "إقفال الشركات و​المدارس​ في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها".

يذكر أن البؤرة الأساسية تقع في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ​ميلانو​، أما البؤرة الثانية فتقع في بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.