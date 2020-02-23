إغلاق 11 مدينة بإيطاليا بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 79 حالة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي، إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم، مشيرا الى أن "المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس يمنع الدخول اليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".
كما أعلن "إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها".
يذكر أن البؤرة الأساسية تقع في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو، أما البؤرة الثانية فتقع في بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.
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