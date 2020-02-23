خارجية روسيا: آليات فض النزاعات بين اميركا وروسيا في سوريا تعمل بفعالية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ألكسندر غروشكو​ ان "آليات فض النزاعات بين ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ في ​سوريا​ فعالة للغاية، وهناك فهم واضح لكل ما يتم فعله وفي إي منطقة، بالواقع إنها مسألة تنسيق، لكن الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، لا تريد أن تسميها تنسيق، فهي تسميها آلية فض النزاعات".

هذا وكانت السلطات الاميركية قد أبدت في وقت سابق "عدم رضاها عما يجري في ​محافظة إدلب​".