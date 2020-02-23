أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ان "آليات فض النزاعات بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا فعالة للغاية، وهناك فهم واضح لكل ما يتم فعله وفي إي منطقة، بالواقع إنها مسألة تنسيق، لكن الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، لا تريد أن تسميها تنسيق، فهي تسميها آلية فض النزاعات".
هذا وكانت السلطات الاميركية قد أبدت في وقت سابق "عدم رضاها عما يجري في محافظة إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: آليات فض النزاعات بين اميركا وروسيا في سوريا تعمل بفعالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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