السيسي: نلتزم بالسعي نحو إنجاح مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، التزام ​القاهرة​ بـ"السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار ​واشنطن​ بشأن ملف ​سد النهضة​، والتوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، سيحفظ التوازن بين مصالح جميع القوى، كما أنه سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​".

ولفت السيسي الى أن "ذلك سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بين القاهرة و​الخرطوم​ و​أديس أبابا​، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث".