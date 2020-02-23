السيسي: نلتزم بالسعي نحو إنجاح مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزام القاهرة بـ"السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن بشأن ملف سد النهضة، والتوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، سيحفظ التوازن بين مصالح جميع القوى، كما أنه سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان".
ولفت السيسي الى أن "ذلك سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث".
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