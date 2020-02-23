شرطة ليسوتو تتهم رئيس الوزراء بقتل زوجته قبيل زواجه من أخرى

اتهمت ​الشرطة​ في مملكة ليسوتو رئيس الوزراء توماس تاباني، البالغ من العمر 80 عاما، بقتل وجته السابقة ليبوليلو عام 2017 قبل يومين من توليه ​السلطة​ للمرة الثانية كرئيس للوزراء، وقبل شهرين من زواجه من زوجته الحالية مايساياه"، موضحة انها "منحت تاباني إجازة طبية حتى موعد مثوله أمام المحكمة في 27 شباط الحالي".

هذا وكان من المقرر توجيه اتهامات لتاباني يوم الجمعة الماضي، ولكنه لم يمثل أمام المحكمة وسافر بدلا من ذلك إلى ​جنوب إفريقيا​ لارتباطه بموعد مع طبيب.