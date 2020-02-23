هيئة المنافذ الحدودية بالعراق: ننصح العراقيين بعدم السفر لإيران حرصا على سلامة

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في ​العراق​ عمر الوائلي ان "اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة ​فيروس كورونا​، مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فيروس كورونا إلى البلاد، واتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة منها أن يخضع المسافرون العراقيون الوافدون إلى الفحص من قبل مفارز طبية متواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين ال​إيران​يين والأجانب على حد سواء خلال فترة ثلاثة أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

وأشار الوائلي إلى أن "اللجنة المجتمعة تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم، وتأكيدها أن ​الحركة التجارية​ بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع سائقي المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة، وان ما تقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عال مع ​منظمة الصحة العالمية​، وأن اللجنة اتفقت، في اجتماعها مع ​السفير الايراني​ في العراق، بتوجيه الدعوة لحضور ​وزير الصحة​ الإيراني، للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليتسنى للجنة اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".