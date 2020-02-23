الدفاع التركية: دمرنا 21 هدفا للنظام السوري ردا على مقتل أحد جنودنا بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ المتواجدة في ​محافظة إدلب​ شمالي ​سوريا​، لضمان تطبيق وقف ​إطلاق النار​ في المنطقة، تعرّضت أمس لقصف بدبابات ​النظام السوري​، ما أدّى إلى إصابة جندي تركي بجروح، قبل أن يرتقي شهيدًا أثناء نقله إلى المشفى".

وأكّدت في بيان، أنّ "دماءه الذكية لم ولن تذهب سدى"، لافتةً إلى أنّ "بعد هذا الهجوم الدنيء، ردّت القوات التركية على الفور على أهداف للنظام بشكل مكثف، ودمرّت 21 هدفًا بشكل كامل". وأشارت إلى أنّ "الوزارة تتابع التطورات في المنطقة، وأن القوات التركية تتّخذ التدابير الضروريّة كافّة في المنطقة".