تسجيل 648 إصابة جديدة بكورونا في الصين و132 في كوريا الجنوبية

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس الى 2,442 بعد إعلان ​الحكومة​ وفاة 79 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

وفي السياق نفسه، أعلنت سلطات ​كوريا الجنوبية​ عن تسجيل 123 إصابة جديدة بالفيروس، ما يجعل الحصيلة الإجمالية للإصابات على مستوى البلاد تصل الى 556، بالإضافة الى حالتي وفاة جديدتين ترفعان عدد الضحايا الى 4. وحصلت الوفاة الرابعة في ​مستشفى​ في شيونغدو، وهي مدينة جنوية مرتبطة بإحدى ​الطوائف​ المسيحية، حيث تم الإبلاغ عن نحو 100 إصابة.