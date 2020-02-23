تسجيل 648 إصابة جديدة بكورونا في الصين و132 في كوريا الجنوبية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس الى 2,442 بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.
وفي السياق نفسه، أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن تسجيل 123 إصابة جديدة بالفيروس، ما يجعل الحصيلة الإجمالية للإصابات على مستوى البلاد تصل الى 556، بالإضافة الى حالتي وفاة جديدتين ترفعان عدد الضحايا الى 4. وحصلت الوفاة الرابعة في مستشفى في شيونغدو، وهي مدينة جنوية مرتبطة بإحدى الطوائف المسيحية، حيث تم الإبلاغ عن نحو 100 إصابة.
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