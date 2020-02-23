إيطاليا تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أعلنت السلطات الإيطالية إغلاق المناطق العامة في لومارديا

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتشر فيروس كورونا في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

ونقلت رويترز عن "أنسا" أن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل بلغ من العمر 77 عاما خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.

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وأوضح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، أن الرجل كان يقبع في مستشفى بمنطقة فينيتو منذ نحو عشرة أيام، لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، وقد تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.