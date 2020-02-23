بريطانيا تتخلى عن جواز السفر العنابي وتعود للأزرق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بريطانيا تتخلى عن جواز السفر العنابي وتعود إلى الأزرق

وأوضحت لندن أنها ستعود إلى استخدام اللون الأزرق البريطاني التقليدي، مشيرة إلى أن تلك الوثائق ستصدر أيضا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ بإصدار جوازات السفر ذات اللون البحري "الأيقوني"، التي كانت تستخدم بين عامي 1921 و1988، بدءا من شهر مارس المقبل.

وأضافت أنه يمكن للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر ذات اللون العنابي الحالية استخدامها حتى تنتهي صلاحيتها، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وحظي قرار الحكومة البريطانية الجديد، بهذا التغيير الرمزي، بترحيب بعض مؤيدي البريكست.

Advertisements

أخبار ذات صلة

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى أنه "من خلال العودة إلى التصميم المميز باللونين الأزرق والذهبي، يعود جواز السفر البريطاني للارتباط بهويتنا الوطنية مرة أخرى".

غير أن معارضي البريكست أشاروا من جهتهم إلى أن جوازات السفر ستقدمها شركة "غيمالتو" الفرنسية الهولندية التي فازت بعقد تصنيعها.

وتقول الحكومة البريطانية إن المرحلة الأخيرة من التصنيع، والتي تتم فيها إضافة التفاصيل الشخصية والصور، ستتم في بريطانيا "لضمان عدم مغادرة البيانات الشخصية للبلاد".