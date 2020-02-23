شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مغاغة يطالب بحل أزمة نقص مياه الشرب بعدد من القرى: نعانى من العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن معاناة أهالي الوحدة المحلية ببرطباط، مركز مغاغة، محافظة المنيا، من النقص الشديد في مياه الشرب، وما يترتب على ذلك من معاناة حقيقية، للمواطنين قاطنى هذه المنطقة، مطالبا سرعة إدراج هذه المناطق في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، على ان تكون أولوية قصوى في التنفيذ، لأنها تتعلق بواحد من اهم القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية وليس على صعيد محافظة المنيا فحسب، مؤكدا: نعانى من العطش الشديد.

وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا:" أن أهالي قريتي جزيرة شارونة، وقرارة، وتوابعهما، بالوحدة المحلية بشارونة، مركز مغاغة، محافظة المنيــا، يعانون أيضا من نقص مياه الشرب، كما يعانى الأهالى بقرية أبا البلد وقفادة وتوابعها، التابعين لمركز مغاغة، من نقص مياه الشرب أيضا ".

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وطالب عضو مجلس النواب، حصر القرى التي تعانى من نقص مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة، ومن ثم وضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل المياه لها، أو عمل الاحلال ولتجديد للمحطات المتواجدة في الأماكن المجاورة وعمل التوسعة اللازمة لمد هذه القرى بمياه الشرب اللازمة، لتحسين مستوى الخدمة، وتوفير كوب مياه نظيف.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات والموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، ومؤسسات الدولة، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع لتمتع المواطنين بهذه الخدمة ، والمرافق والخدمات العامة.

وقد شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى ورشة عمل تحت عنوان" صحتهم - مستقبلهم" بمدينة الأقصر، والتى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتعاون مع الشركة القابضة، وذلك بحضور ممثلى الشركة، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (المنيا - الفيوم - بنى سويف - أسيوط - الأقصر)، ووكلاء وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظات.