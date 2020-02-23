شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اعترافات خطيرة من قيادى تاريخى بالإخوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محيي عيسي، أحد القيادات التاريخية بالجماعة، خرج في شهادة قوية ليكشف أخطر الاعترافات داخل الإخوان، وأن تأسيسها من البداية كان بفكر خاطئ، وأن جميع الحركات الإسلامية تحتاج إلى ثورة فكرية وليست إدارية، معترفا أن حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية وقع في أخطاء عديدة، ويرصد ”الخليج 365” أخطر 10 اعترافات ذكرها القيادى التاريخي بالإخوان الإرهابية

1- وقع حسن البنا فى أخطاء كثيرة لأنه أقام جماعة دون دراسة أرض الواقع ولا البيئة المحيطة ورفع من سقف أهدافه دون النظر إلى إمكانية التطبيق

2- حسن البنا كان يحلم بالخلافة الراشدة وأستاذية العالم ولكن كانت أحلام الوردية أكثر منه الى الواقع

3- استند حسن البنا فى حلمه على مجموعة من الأحاديث والآيات جاءت فى سياق معين ولكنها كانت تخدم الهدف الذى يدعوا إليه

4- كل الحركات التنظيمية سارت على درب على نفس الهدف وهو عودة الخلافة حتى أن البغدادى أعلن نفسه خليفة وأقام خلافته

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5- الآن انتهت مرحلة حسن البنا وما شابهها من حركات الإسلام السياسى

6- وجب علينا أن نعترف أن فكرة تكوين جماعة موازية للدولة العصرية فكرة غير صالحة لهذا العصر بعد أن أدت دورها فيما مضى

7- جماعة الإخوان فشلت فى تحقيق أى من أهدافها وفكرة الجماعة والتنظيم المغلق وفكرة وجود مرشد يدين لها أفراد التنظيم بالبيعة والسمع والطاعة غير صالحة

8- فكرة الجماعة والتنظيم فى حاجة إلى مراجعة وتقديم بديل عصرى علنى شفاف يخضع للمحاسبة

9- لابد على الإخوان أن تحدد رفضها التام للعمل السرى والبيعة وتحدد أهدافها بوضوح

10- لا نحتاج إلى تنظيمات هرمية مغلقة لأنه ثبت فشلها على مر العقود