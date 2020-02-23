شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مناقشة 15 اقتراحًا برغبة بالبرلمان لحل أزمة الصرف الصحى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماع لها صباح اليوم، الأحد، عدد 15 اقتراحا برغبة، مقدمة من النواب، بشأن مشكلات واحتياجات خاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب والأحوزة العمرانية. وتتمثل هذا الاقتراحات في التالي: - اقتراح برغبة مقدم من النائب همام العادلي، بشأن استئناف العمل وإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية لقرية بناويط مركز المراغة – محافظة سوهاج. - اقتراحان برغبة مقدمان من النائب أحمد رسلان: الأول: بشأن توصيل مياه الشرب لقرية الشربينية التابعة لمركز الضبعة – محافظة مطروح. الثاني: بشأن توصيل مياه الشرب لمناطق (مهنا خليل، دهما) بمدينة الحمام، الزراف بالوحدة المحلية لقريتي (فوكه، وكرم شفيله) بالضبعة، وقرية الشربينية ومنطقة علوان بقرية أولاد علوان – محافظة مطروح. - اقتراح برغبة مقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية أبو عليوة الغربية – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. - اقتراح برغبة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد ومدينة القرين والقرى التابعة لها – محافظة الشرقية. - اقتراحان برغبة مقدمان من النائب سمير رشاد أبو طالب: الأول: بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا. الثاني: بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا. Advertisements - اقتراح برغبة مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة إسناد إنشاء محطة مياه نبروة لشركة منفذة – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن استكمال الخدمات الأساسية بالحي التابع والمجاورات 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73 – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. - اقتراح برغبة مقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء محطة معالجة لخدمة قرية الجلاوية وتوابعها مركز ساقلته – محافظة سوهاج. - اقتراح برغبة مقدم من النائبين: أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن سرعة الانتهاء من تحديد الحيز العمراني لدائرة العامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية. - اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عمل شبكة صرف صحي بقرية الحراحية – مركز قوص – محافظة قنا. - اقتراح برغبة مقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن إنشاء إسكان اجتماعي بقرية دوينة مركز أبو تيج – محافظة أسيوط. - اقتراح برغبة مقدم من النائب هاني أباظة، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الري على جسر بحر فاقوس لإقامة محطة صرف صحي بقرية محمد أباظة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية. - اقتراح برغبة مقدم من النائب حسن حافظ، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الحضرة الجديدة – محافظة الإسكندرية. - اقتراح برغبة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بدء الأعمال في توسعة مآخذ طارق بن زياد لتغذية الأماكن المحرومة من مياه الشرب بقرى منشأة أبو عمر وقرى بحر البقر – محافظة الشرقية.

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