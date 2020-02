بسبب كورونا.. فيسبوك وسوني تنسحبان من مؤتمر مطوري الألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركتا فيسبوك وسوني انسحابهما من مؤتمر مطوري الألعاب GDC، والمقرر عقده الشهر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

قال متحدث باسم فيسبوك لموقع "GamesIndustry.biz": "حرصًا على صحة وسلامة موظفينا وشركائنا المطورين ومجتمع GDC، لن تحضر فيسبوك مؤتمر مطوري الألعاب لهذا العام نظرًا لتطور مخاطر الصحة العامة المرتبطة بـكورونا".

وأضاف: "ما زلنا نخطط لمشاركة الإعلانات المثيرة التي خططنا لعرضها من خلال مقاطع الفيديو، وأسئلة وأجوبة على الإنترنت والمزيد، وسنخطط لاستضافة اجتماعات شركاء GDC عن بعد في الأسابيع القادمة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت سوني: "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب بسبب المخاوف المتزايدة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا". مضيفة: "لقد شعرنا أن هذا هو الخيار الأفضل لأن الوضع المتعلق بالفيروس وقيود السفر العالمية تتغير يوميًا. ونشعر بخيبة أمل لإلغاء مشاركتنا، ولكن صحة وسلامة القوى العاملة العالمية الخاصة بنا هي شاغلنا الأكبر. نتطلع إلى المشاركة في GDC في المستقبل".

ومن المتوقع أن تشتمل الإعلانات التي خططت لها "فيسبوك" لمؤتمر مطوري الألعاب، نظارة الواقع الافتراضي "أوكولوس"، منا تشتمل خطط سوني ألعابًا قادمة، مثل: The Last of Us Part 2، وهي لعبة كان من المفترض أن تكون متاحةً في PAX East قبل أن تنسحب الشركة من العرض.

جدير بالذكر أنه وفي الوقت الحالي، من المقرر أن يستمر مؤتمر مطوري الألعاب كما هو مخطط له، وذلك بخلاف مع حدث مع المؤتمر العالمي للجوال "MWC 2020" الذي أعلن المنظمون إلغاءه بعد انسحاب معظم الشركات المهمة.