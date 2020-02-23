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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 123 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 4 أشخاص.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة، اكتشاف 123 حالة جديدة من بينها 93 حالة بمدينة دايجو و20 حالة أخرى بمحافظة جيونجسانجبك والباقون في مناطق مختلفة بجميع أنحاء البلاد.
وأكد المركز وفاة أربعة أشخاص، وشفاء 18 شخصا بعد علاجهم.
وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس السبت ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 433 حالة.
في نفس السياق، أعلنت السلطات الصينية بإقليم هوبي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الإقليم إلى 2346 شخصا، وذلك عقب تسجيل 96 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والمصابين إلى 64 ألف و084 حالة، وشفاء نحو 15 ألف و299 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل.
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