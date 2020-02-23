شكرا لقرائتكم ساندرز يحقق فوزا قويا في نيفادا.. وبايدن يحل ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز انتصارا مدويا في المؤتمرات الحزبية الرئاسية في نيفادا، السبت، مما عزز مكانته كزعيم للديمقراطيين على الساحة الوطنية.

ونجح السيناتور البالغ من العمر 78 عامًا في حشد قاعدته الموالية بشدة واستغل الدعم من المجتمع اللاتيني الكبير في نيفادا حيث اعتبر مراقبون بأن المنافسة الديمقراطية انتقلت لأول مرة إلى ولاية تضم أقلية كبيرة من السكان وفقا لما أوردته "اسيوشيتدبرس" الأميركية.

هذا واستند الفوز الجديد على فوز سابق لساندرز من هذا الشهر في نيو هامبشاير، فيما تعادل بشكل أساسي في مؤتمرات ولاية أيوا مع بيت بوتيج، العمدة السابق الذي سعى لوضع نفسه كعدو أيديولوجي لسياسة ساندرز التقدمية بلا خجل وكان يقاتل من أجل الحصول على المركز الثاني البعيد في ولاية نيفادا لكن بايدن خطف هذا المركز .

في المقابل، يعمق الانتصار رغم تشجيعه لأنصار ساندرز المخاوف بين الزعماء الديمقراطيين ذوي العقلية المؤسسية الذين يخشون أن يكون الاشتراكي الدستوري الموصوف ذاتياً بالمتطرفً للغاية الذي لا يستطيع هزيمة ترمب.

ولطالما كان ساندرز يدعو إلى سياسات تحويلية شاملة لمعالجة عدم المساواة في السياسة والاقتصاد وخطته للرعاية الصحية والتي أسمها "الرعاية الصحية للجميع" التي ستحل محل نظام التأمين الخاص التي تديره الحكومة.

وعلى الرغم من قلق المؤسسة الديموقراطية، يكافح المعتدلون من أجل توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد، وانقسم التصويت يوم السبت مرة أخرى بين العديد من المعتدلين، بمن فيهم بوتيجيج ونائب الرئيس السابق جو بايدن الذي حل ثانيا.

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وقال جو بايدن انه "يشعر بشعور جيد حقا" عن المؤتمرات الحزبية في نيفادا، وأضاف أمام حشد من انصاره في لاس فيغاس "اعرف اننا لا نملك النتائج النهائية بعد، لكنني اشعر انني بحالة جيدة".

واضاف "لقد وضعتوموني في مرتبة جيدة، وتعلمون ان الصحافة مستعدة لاعلان موت الناس بسرعة، لكننا على قيد الحياة وسنعود وسنفوز". وقال بايدن " لقد حصلنا على بعض من افضل المساندة النقابية، واعتقد انه افضل من اى شخص فى السباق كله".

كما تابع "اعتقد اننا في وضع يسمح لنا بالتحرك بطريقة لم نكن عليها حتى هذه اللحظة، أعتقد أننا سنذهب، سنفوز في ساوث كارولينا، ثم نحن في طريقنا الى الثلاثاء الكبير".

جو بايدن

وحققت السيناتوره اليزابيث وارن نتائج مخيبة والتي كانت في حاجة ماسة إلى شرارة لإحياء حملتها؛ كما لم يكن الملياردير توم ستاير احسن حالا والذي أنفق أكثر من 12 مليون دولار على إعلانات تلفزيون نيفادا.

بدورها حققت السيناتوره ايمي كلوبشر نتائج سيئة للغاية وجاءت سادسا مما وضع أسئلة حول نيتها مواصلة السباق الانتخابي الا أنها قالت بانها حققت نتائج فوق التوقعات.

إلى ذلك، لم يشارك عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في السباق الانتخابي في نيفادا ويعول على الولايات التي لديها عدد كبير من المناديب.