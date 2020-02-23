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لاس فيغاس: أفادت قنوات تلفزيونية أميركية السبت بأن السيناتور بيرني ساندرز سيفوز بالمجالس الانتخابية في ولاية نيفادا، ما يعزز موقعه المتقدم في السباق لاختيار مرشح ديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومع فرز أكثر من 4 بالمئة من الأصوات في نيفادا، توقعت قناتا "أن بي سي" و"آيه بي سي" فوز سيناتور فيرمونت اليساري الذي لاقت سياساته التقدمية حول الرعاية الصحية ورفع الحد الادني للأجور صدى لدى الملايين من الأميركيين.
ويتصدر ساندرز بفارق مريح عن سائر المرشحين الديموقراطيين في نيفادا، حيث ذكرت قناة "أن بي سي" أنه تمكن من تأمين 44,7 بالمئة من الأصوات، يتبعه نائب الرئيس السابق جو بايدن ب19,5 بالمئة وبيت بوتيدجيج ب15,6 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بفوز ساندرز بولاية نيفادا في انتخابات الحزب الديموقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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