هوباي الصينية تسجل 96 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

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بكين: ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الى 2,400 الأحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

وفقا للتقارير اليومية التي تصدرها لجنة الصحة في هوباي فقد حصلت غالبية الوفيات في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما أعلنت لجنة الصحة في هوباي عن 630 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين الى 77 ألف حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وسببت الصين إرباكا على صعيد أرقامها عبر التغيير المستمر لطرق تشخيص الإصابات واحصائها، ما يهدد بتعقيد جهود تتبع تفشي الفيروس.