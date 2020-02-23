شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تبحث غدا مدي التزام محطات تقوية المحمول بمعايير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفتح لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعاتها المزمع عقدها يومي الأثنين والثلاثاء، إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف علي مدي إلتزام محطات التقوية بمعايير السلامة، كذلك أعطال التليفونات الأرضي في ضوء 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، وتنظر اللجنة غدا الأثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن ضعف شبكة المحمول داخل معظم قرى مركزى السنبلاوين وتمي الأمديد،أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب، بشأن سوء شركات المحمول ومدىالتزام محطات تقوية الشبكات بقواعد الأمان والسلامة.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تبحث مشاكل خدمة الهواتف الأرضية في ضوء طلب الإحاطة المقدممن النائب فتحي الشرقاوي، بشأن عدم وجود خدمة الهواتف الأرضية بقرى البرانية وقريةالعضمة وقرية الفيران بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلي طلبا الإحاطة المقدمان من النائب سليمانوهدان، وكيل البرلمان بشأن سوء الخدمة المقدمة وجود أعطال ومشاكل في خدمة التليفونالأرضي وذلك في قرى ( أم خلف- بحر البقر) محافظة بورسعيد، الانقطاع الدائم للخطوطالأرضية والإنترنت المنزلي في منطقة (العوامرة، بحر البقر، جنوب بورسعيد) منذ أكثرمن 3 سنوات.

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