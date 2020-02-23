10 شروط للحصول على تأشيرات "الجمعيات".. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة، حتى يوم 10 مارس المقبل، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وينشر "الخليج 365" 10 شروط للتقدم للحصول على تأشيرات الحج للجميعات الأهلية، كما أعلنتها الوزارة..

1- أن يكون العضو مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب".

2- أن يكون العضو مسددًا للاشتراك السنوي للجمعية.

3ـ أن يكون "مـر" على قيد الجمعية عامًا على الأقل حتى 1/1/2020م.

4 ـ عدم وقوع أي جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

5- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج والاعتماد على نفسه.

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6- يشترط وجود مرافق لكبار السن لمن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا.

7ـ ضرورة وجود مرافق لـ"أصحاب الإعاقة" ممن تتطلب حالتهم لذلك.

8 ـ يشترط في الحصول على التأشيرة، عدم أداء الفريضة في الفترة منذ عام 2015 وفيما بعدها.

9 ـ عدم السماح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط من وزارات "التضامن ـ الداخلية ـ السياحة".

10ـ تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وتتضمن برامج الحج للموسم الجديد 2020، 4 مستويات، الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم، و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و 3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.​