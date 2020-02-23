جوجل تختبر خاصية جديدة لخدمة البريد الإلكتروني "جيميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تختبر شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة خاصة بخدمة البريد الإلكتروني جيميل.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت"، أن الميزة الجديدة والتي تدعى "Search Chips" أو "شرائح البحث"، تتيح للمستخدمين تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة، إذ إظهار أولا الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

كما يمكن البحث مثلا عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم.

ولم تكشف "جوجل" عن موعد طرح الخاصية الجديدة لمستخدميها، على أن تتاح أولا لمستخدمي G Suite، وبعدها لكافة المستخدمين حول العالم.