غرفة الشركات بأسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني "كرنفال دولي أبهر سياح العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أشاد خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، بفعالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس الأقداس بمعبد أبو سميل بمحافظ أسوان قائلا: كرنفال دولي أبهر سياح العالم"، في ظاهرة فلكية تحدث في يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وقال خيري لمصراوي، اليوم، إن الاحتفالية شهدت عددا كبيرا من السياح الأجانب والمصريين، تخطى أكثر من 5 آلاف زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس، موضحا أن الحدث كان منظما بشكل كبير، وجرى وضع شاشاتين كبيرتين في المنطقة لمشاهدة التعامد لحظة دخول الشمس إلى قدس الأقداس.

وأوضح أن أبرز الجنسيات التي شاهدت الظاهرة، جاءت من دول اليابان وأمريكا، وفرنسا، بجانب فرق أجنبية لتقديم العرض للاحتفال وذلك من دول روسيا والمكسيك والسويد، حيث جرى الحفل بطريقة منظمة للغاية، مشيرا إلى امتلاء كل الفنادق السياحية بأسوان ـ "مفولة" ـ لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في مصر والعام.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إلى أن الحركة السياحية بجنوب الصعيد، وصلت لـ 80% من الحركة العامة بين الأقصر وأسوان.

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وأضاءت الشمس، فجر اليوم السبت، وجه الملك رمسيس الثاني، بعد أن تسللت أشعتها إلى داخل قدس الأقداس معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، في ظاهرة فلكية تحدث في يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وشاهد الظاهرة الفلكية التي تلفت أنظار العالم في كل عام، أكثر من خمسة آلاف من السياح الأجانب والمصريين، تقدمهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، ومسئولو المحافظة، وسط احتفالات فنية مبهرة قدمها ليلة أمس واليوم 400 فنان وفنانة و23 فرقة للفنون الشعبية تنتمي لثلاثة عشر دولة بجانب مصر.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، في معبده بأبو سمبل، واحدة من أهم الظواهر الفلكية في العالم، وتلفت أنظار العالم مرتين في العام، حيث يشهد المعبد تعامد الشمس في يومي 22 من فبراير و22 من تشرين أكتوبر في كل عام.