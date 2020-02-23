ساندرز يتقدم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية نيفادا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ): يتقدم عضو الكونجرس السيناتور بيرني ساندرز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية نيفادا في نتائج مبكرة للتصويت. وبعد فرز 10 بالمئة من الأصوات، حصل ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، على أكثر من 6 آلاف صوت متفوقا عل نائب الرئيس السابق جو بايدن بأكثر من 3300 صوت، وفقًا لشبكة سي إن إن. وجاء العمدة السابق بيت بوتجيج، وعضوة الكونجرس إليزابيث وارن وزميلتها إيمي كلوبوشار خلفا لساندرز وبايدن. وتوقعت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن يفوز ساندرز بالتجمع الانتخابي في نيفادا.

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