الصين.. تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحة في الصين اليوم الأحد وفاة 96 شخصا بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي مركز تفشي المرض يوم السبت 22 فبراير ما يرفع إجمالي الوفيات بالمقاطعة إلى 2346 شخصا.

كما تم تسجيل 630 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بالمقاطعة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة انباء بلومبرج .

وأعلنت السلطات الصحية في هوبي شفاء 1742 شخصا من بين المصابين بالفيروس.