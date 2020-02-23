اليوم.. محاكمة سعاد الخولي في "الكسب غير المشروع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ 900 ألف جنيه.

واستند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها تولت مناصب مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها، على کسب غير مشروع بلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.