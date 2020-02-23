السلطات الصينية: تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية بإقليم هوبي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 2346 شخصا، وذلك عقب تسجيل 96 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والمصابين إلى 64 ألف و084 حالة، وشفاء نحو 15 ألف و299 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل.



موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالإقليم في بيان، إنه تم تسجيل 96 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن 1742 شخصا تعافى من المرض، ليرتفع عدد من تم خروجهم من المستشفيات بعد شفائهم إلى 15 ألف و299 حالة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت إنها سجلت 397 حالة مؤكدة جديدة، الجمعة، نزولا من 889 في اليوم السابق.

وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع زيادة تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات، اليوم السبت، إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433 وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين لكنها عبرت عن قلقها من عدد الحالات، التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.