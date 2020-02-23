شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 شخصًا في أعمال عنف بزامبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المفتش العام كاكوما كانجانجا في تصريحات صحفية بالعاصمة لوساكا، أن الشرطة تلقت حتى الآن 511 تقريرًا حول حوادث لـ"الرش الكيميائي للمواد السامة على الأسر"، والتي أضرت بـ1687 ضحية، مضيفًا أنه اعتقل 16 مشتبهًا بهم، فيما هاجم مثيرو الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، للقصاص بشكل فورى من المشتبه بهم فى السجون.
وأوضحت الشرطة في زامبيا أنه احتجز 5 أشخاص بسبب التحريض على العنف، ويواجهون اتهامات بالقتل.
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