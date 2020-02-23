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مقتل 43 شخصًا في أعمال عنف بزامبيا

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أعلنت شرطة زامبيا، أمس، عن مقتل 43 مدنيًا وإصابة 23 آخرين، إثر أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد، ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في مهاجمة منازل برذاذ سام.

وأفاد المفتش العام كاكوما كانجانجا في تصريحات صحفية بالعاصمة لوساكا، أن الشرطة تلقت حتى الآن 511 تقريرًا حول حوادث لـ"الرش الكيميائي للمواد السامة على الأسر"، والتي أضرت بـ1687 ضحية، مضيفًا أنه اعتقل 16 مشتبهًا بهم، فيما هاجم مثيرو الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، للقصاص بشكل فورى من المشتبه بهم فى السجون.

وأوضحت الشرطة في زامبيا أنه احتجز 5 أشخاص بسبب التحريض على العنف، ويواجهون اتهامات بالقتل.

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