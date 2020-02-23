الصحة السعودية تصدر بيانا جديدا بشأن "فيروس كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا جديدا، بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 75 ألف في الصين، وانتقل منها إلى عدة دول.



وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها على "تويتر"، اليوم السبت: "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19) داخل المملكة، حتى الآن".

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وأضاف البيان:"ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة وزارة الصحة السعودية"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم، حتى مساء السبت، بلغ (77662) شخصا معظمهم في الصين، تعافى منهم (21041) بينما توفي (2360).

واتخذت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء أمس الجمعة 21 فبراير/ شباط، أول تحرك رسمي، بقرارا تعليق سفر المقيمين إلى إيران، بعد الإعلان عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها، كما تم منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس، أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران".

وقالت السلطات الصينية إنها سجلت 397 حالة مؤكدة جديدة، أمس الجمعة، نزولا من 889 في اليوم السابق.

وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع زيادة تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.