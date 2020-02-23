الرئيس الألماني يزور السودان الخميس المقبل

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​السودان​ية أن الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ سيزور السودان يومي 27 و28 شباط الجاري. ونقلت وكالة "سونا" السودانية الرسمية عن السفير محمد الغزالي، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية إن الرئيس الألماني والوفد المرافق له الذي يضم 70 شخصية، سيناقش مع المسؤولين ​السودانيين​ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار ​البرلمان الألماني​ رفع الحظر التنموي عن السودان.

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