أوضح المكتب الإعلامي للنائب ​أنور الخليل​ أنه "بعد قيام النائب الخليل بواجب تقديم العزاء في بلدة شويا زار منزل الشيخ ماجد أبو سعد والتقى عدد من أهالي البلدة ومشايخها واثر مغادرته منزل الشيخ ابو سعد رشقت احدى سيارات المواكبة بالبيض من قبل مجهولين،وخلافا للخبر المنشور لم تصب ​سيارة​ الخليل بأي شيء ولم يصب النائب الخليل بأي أذى خلافا لما أورده أحد المواقع وتداولته بعض المواقع الأخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الخليل: مجهولون رشقوا احدى سيارات المواكبة بالبيض ولم يصب الخليل بأذى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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